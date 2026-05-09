La forza di una donna, 9 maggio 2026: Arif racconta ad Enver cosa ha fatto Sirin, intanto Bahar…

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C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 15.30. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, sabato 9 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno.

Gli spoiler fanno sapere che Ceyda si è infuriata nel momento in cui Arif le ha rivelato di aver scoperto che è stata Sirin a causare la morte di Sarp in ospedale.

Spoiler La forza di una donna 9 maggio 2026: Arif parla con Enver, Bahar trova il coraggio di dichiararsi

Arif ha spiegato a Ceyda che la confessione di Sirin non è sufficiente per incastrarla, la sorella gli ha infatti detto che servono delle prove concrete. I due hanno quindi pensato ad una strategia, contattare il suo psichiatra per dimostrare che la riccia è pericolosa ed è necessario ricoverarla.

Le anticipazioni de La forza di una donna fanno poi sapere che Arif racconterà ad Enver cosa ha fatto Sirin al bar di Emre dopo che lui l’ha licenziata. Intanto Kismet dirà al fratello che non potranno procedere senza il consenso di Bahar ed Enver sulla situazione della riccia e del ricovero. Nel frattempo Bahar rivelerà i suoi sentimenti ad Arif.