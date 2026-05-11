Il Paradiso delle Signore anticipazioni 11 maggio 2026: Mirella prende una decisione su Luigi

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 11 maggio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? La preoccupazione di Rebecca per la scomparsa di Cesare aumenterà sempre di più, deciderà infatti di chiedere l’aiuto di Irene.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11 maggio 2026: una novità su Cesare fa temere il peggio

Dopo aver scoperto che Cesare è sparito dopo la fine della loro storia d’amore la Cipriani in preda al senso di colpa è tornata a Milano, temono infatti che possa essergli successo qualcosa. Intanto Marcello e Matteo daranno ad Odile alcune utili indicazioni per la nuova linea della Galleria Milano Moda.

Per Mirella è stato uno choc rivedere il padre di Michelino, Luigi, dopo averci pensato però gli darà la possibilità di conoscere suo figlio. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Botteri riceverà un’inaspettata chiamata da Rosa, nel frattempo verrà trovata nei Navigli la giacca di Cesare che farà temere il peggio.