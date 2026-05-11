Forbidden Fruit, anticipazioni dal 18 al 24 maggio: Sahika prepara la sua vendetta

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La settimana dal 18 al 24 maggio si preannuncia esplosiva per i fan di Forbidden Fruit, la soap turca che ogni pomeriggio su Canale 5 continua a conquistare il pubblico con i suoi intrecci di potere, amore e vendetta. Le nuove puntate della terza stagione promettono emozioni forti e svolte inattese, con Yildiz, Ender e Sahika pronte a muovere le loro pedine in un gioco sempre più pericoloso. Tra segreti che riaffiorano e alleanze che si spezzano, il destino dei protagonisti si intreccia in una spirale di tensione che non lascia spazio alla tregua.

Ma cosa accadrà nei nuovi episodi di Forbidden Fruit? Chi si prenderà la rivincita? E quali verità verranno finalmente alla luce? Scopriamolo insieme.

Forbidden Fruit: Yildiz tra compassione e nuove sfide familiari

Le puntate di Forbidden Fruit in onda dal 18 al 24 maggio si aprono con Yildiz che, nonostante tutto, mostra il suo lato più umano. La donna decide di andare a trovare Halit, ormai in difficoltà economiche, e mossa da compassione manda Aysel a fare la spesa e a cucinare per lui e il piccolo Halit Can. Un gesto che rivela quanto il legame tra i due, pur ferito, non sia del tutto spezzato.

Ma la serenità dura poco. Durante una cena in famiglia organizzata per festeggiare il primo dentino del bambino, il piccolo si sente male e viene portato d’urgenza in ospedale. Lì, Halit vive uno dei momenti più umilianti della sua vita: non riesce a pagare il conto e viene pubblicamente deriso. Un episodio che segna profondamente il suo orgoglio e lo costringe ad accettare un lavoro come contabile in un supermarket, lontano dai fasti del passato.

Nel frattempo, Yigit cerca di avvicinarsi a Lila, dopo la rottura con il suo fidanzato. Si fa assumere nel bar universitario dove lei lavora, ma la ragazza lo respinge, ancora ferita e confusa. Una trama che alterna dolcezza e malinconia, mostrando come in Forbidden Fruit anche i sentimenti più puri possano trasformarsi in fonte di dolore.

Sahika prepara la sua vendetta, mentre Ender e Yildiz credono di aver vinto

Mentre Yildiz affronta i suoi drammi familiari, Sahika torna a muovere le sue carte. Dopo aver fallito l’ennesimo tentativo di tornare a lavorare per Nadir, la donna, rimasta sola e delusa, decide di architettare un piano di vendetta. La sua mente calcola ogni dettaglio, e il suo obiettivo è chiaro: colpire chi l’ha tradita e riprendersi il potere perduto.

Intanto Ender e Yildiz festeggiano la fine del ricatto di Nadir, convinte di essersi liberate dei loro fantasmi. Credono che Sahika sia ormai sconfitta e pronta a lasciare la città per tornare in Svizzera. Ma la calma è solo apparente. Le due donne iniziano a sospettare che dietro la morte di Nadir ci sia proprio Sahika, e anche Kaya non crede alla versione della sorella, secondo cui l’amore con Nadir sarebbe stato sincero. Le tensioni crescono, i sospetti si moltiplicano e la verità sembra sempre più sfuggente. Forbidden Fruit, ancora una volta, intreccia le vite dei suoi protagonisti in un mosaico di inganni e passioni che tiene incollati allo schermo.

Forbidden Fruit: nuovi equilibri e alleanze inaspettate

La settimana si chiude con un crescendo di emozioni e nuovi equilibri. Halit, ormai lontano dal lusso e dai privilegi, cerca di ricostruire la propria dignità lavorando in silenzio, mentre Yildiz continua a essere divisa tra il senso di colpa e la voglia di andare avanti. Nel frattempo, Sahika si muove nell’ombra, pronta a colpire quando tutti abbasseranno la guardia. Ender, convinta di aver chiuso i conti con il passato, si ritroverà invece a fare i conti con una verità che potrebbe ribaltare tutto.

Forbidden Fruit conferma ancora una volta la sua forza narrativa: ogni episodio è un intreccio di emozioni, ambizioni e colpi di scena che rendono impossibile distogliere lo sguardo. La soap turca, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10, nel weekend alle 14:30 e il giovedì in prima serata, è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, dove i fan possono recuperare ogni episodio e seguire le vicende di Yildiz, Ender e Sahika senza perdere neanche un dettaglio.