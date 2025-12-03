Javier Martinez, dolce messaggio per l’ex gieffino: “Caro amico mio…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è stato tra i concorrenti del Grande Fratello più apprezzati della scorsa edizione. Il suo carattere mai fuori le righe e la sua storia d’amore con Helena Prestes hanno conquistato il pubblico italiano. Il pallavolista argentino ha fatto ritorno alla sua vecchia professione dopo un anno di inattività. In questo frangente, il 30enne sta raccogliendo delle grandi soddisfazioni personali. Lo scorso 30 novembre, il ragazzo ha totalizzato 26 punti nel corso della partita persa contro una squadra di Gioia Del Colle. Un traguardo che è stato celebrato anche da un suo compagno di squadra. Si tratta di Ovidiu Darlaczi, che ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram con questo dolce messaggio per Javier Martinez: “Caro amico mio. Best scorer dell’ultima partita contro la Joy Volley – Gioia Del Colle”.

Javier Martinez, le sue dichiarazioni dopo la sconfitta

Il pallavolista argentino ha dimostrato di avere una grande esperienza e importanti qualità atletiche nel corso della prima parte di campionato di A3. Nonostante sia stato fermo più di un anno per prendere parte al Grande Fratello, Javier Martinez è apparso in grande forma, tanto da segnare diversi punti ad ogni partita. Proprio il compagno di Helena Prestes ha rilasciato alcune dichiarazioni in seguito all’ultima sconfitta rimediata contro la squadra pugliese. L’uomo ha dichiarato ai canali social della Terni volley academy: “C’è amaro per la sconfitta. I punti potevano essere molti di più, ho preso troppi muri. Adesso lavoriamo per migliorare e farci trovare pronti per la prossima partita.”