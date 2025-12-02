Javier Martinez rivela: “Fa piacere ma c’è amaro…”, cos’è successo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è stato tra i personaggi più chiacchierati di quest’estate grazie alla sua partecipazione al Grande fratello, dove ha trovato anche l’amore. Da ormai diversi mesi, il 30enne è tornato alla sua antica professione ovvero quella del pallavolista. L’ex gieffino è stato ingaggiato dalla Terni volley academy, una nuova squadra di A3 che sta faticando ad ottenere i risultati. Proprio Javier Martinez ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta rimediata contro la squadra di Gioia Del Colle. Lo schiacciatore argentino ha dichiarato in merito ai 26 punti totalizzati: “Fa sempre piacere, ma c’è amaro per la sconfitta. I punti potevano essere molti di più ed ho preso troppi muri.” Ma l’uomo non si è perso d’animo, dichiarando: “Adesso lavoriamo per migliorare e farci trovare pronti per la prossima difficile partita.”

Javier Martinez consolato dall’allenatore dopo la sconfitta

Lo schiacciatore argentino è apparso particolarmente amareggiato dopo la sconfitta con la Terni volley academy, squadra in cui gioca da quest’anno. Nonostante i 26 punti realizzati, Javier Martinez non è riuscito a portare alla vittoria il suo team, che si trova adesso nelle ultime posizioni della classifica di A3. Proprio il compagno di Helena Prestes era stato consolato dal suo allenatore dopo la sconfitta avvenuta in trasferta. Nel filmato postato dalla squadra si vedeva il 30enne venire rincuorato dal suo tecnico. Un gesto che aveva emozionato il pubblico che aveva assistito alla diretta della partita su You tube.