Helena Prestes da sogno in lingerie: la foto scatena i fans

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano a distanza di ormai 8 mesi dalla fine del suo Grande Fratello dov’è stata l’assoluta protagonista. La modella brasiliana è tornata a far parlare di sé nella giornata di oggi 3 dicembre quando ha postato una storia su Instagram. Nella foto pubblicata si vede la 35enne seduta all’interno di un’abitazione con indosso soltanto una lingerie a tinta unita che ha messo in risalto il suo corpo. Helena Prestes appare con un sorriso sbarazzino mentre viene fotografata dal fotografo per uno shooting. Neanche a dirlo, la foto ha in breve tempo scatenato i suoi fans. Molti i commenti di apprezzamento per la compagna di Javier Martinez come questi: “Che bella”, “Quanto è radiosa” e ancora “Sensuale ma semplice allo stesso tempo.”

Periodo d’oro per Helena Prestes

Nel frattempo, Helena Prestes sta vivendo un periodo d’oro della sua vita. Dal punto di vista sentimentale, continua a gonfie vele la storia d’amore con Javier Martinez conosciuto al Grande Fratello. Allo stesso tempo, la carriera della modella di origini brasiliana è letteralmente schizzata in seguito alla sua partecipazione al reality show di Mediaset. La donna sarà la protagonista di due programmi nel 2026. L’ex gieffina sarà concorrente di The Fifty, nuovo reality show su Amazon Prime Video e di una puntata di Celebrity Chef, in onda nei prossimi mesi su Tv8.