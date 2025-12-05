Jasmine Carrisi parla delle sue insicurezze estetiche: “Non mi vedevo bella, poi ho iniziato a volermi bene”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oggi a La volta buona tra gli ospiti era presente anche la figlia di Albano Carrisi, Jasmine Carrisi, tra le varie cose ha parlato del suo rapporto con la bellezza.

In passato ha dovuto fare i conti con molte insicurezze estetiche, per lei è stato complicato. A Caterina Balivo ha detto che ci si compara con troppe persone, soprattutto sui social dove i canoni di bellezza sono sempre più irraggiungibili e questo ha influito molto sulla sua insicurezza.

Jasmine Carrisi crescendo è diventata più sicura di sé e della sua bellezza: cosa ha detto a La volta buona

In passato la figlia di Albano Carrisi a causa della sua insicurezza ha esagerato con il filler, i suoi genitori però non era d’accordo. A La Volta Buona ha fatto sapere di essere diventata più sicura di sé nella maturità, prima con la consapevolezza interiore e poi con quella esteriore.

In merito alle sue insicurezze relative al suo aspetto estetico Jasmine Carrisi ha anche rivelato: “Da adolescente non mi vedevo bella, ho iniziato a volermi bene dai vent’anni in poi”. Oggi quindi è molto più sicura di sé ma pensa che ci sia troppa influenza negativa sui canoni di bellezza, non solo sui social ma anche in televisione.