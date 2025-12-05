Grande Fratello, Rasha e Omer ai ferri corti: “Fase di conoscenza che non è andata bene”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa sta succedendo tra Rasha Younes e Omer Elomari al Grande Fratello? Negli ultimi giorni stanno vivendo un momento di crisi, dopo qualche battibecco non sono ancora riusciti ad avere un chiarimento.

Al gieffino non sono andate giù alcune frecciatine e provocazioni della Younes, più volte ha fatto sapere che il suo atteggiamento lo ha non poco infastidito. Nelle scorse ore Omer Elomari si è sfogato con Donatella nella casa più spiata d’Italia, riferendosi alla gieffina ha detto che non lo lascia mai parlare. La Mercoledisanto gli ha detto che i litigi possono capitare e che stare insieme significa anche capire quando l’altro è in difficoltà.

Omer e Rasha al capolinea nella casa del Grande Fratello? Cosa ha detto lui durante uno sfogo

Il gieffino ha detto che non tollera le mancanze di rispetto, a Donatella ha anche detto che adesso Rasha potrà continuare il suo percorso da sola perché è quello che voleva. Durante lo sfogo ha anche precisato di essere stato l’unico che per cinquanta giorni ha supportato Rasha Younes nella casa e ha sopportati i suoi sbalzi d’umore.

Omer Elomari riferendosi al suo rapporto con la gieffina ha aggiunto: “Era una fase di conoscenza che non è andata bene“. La gieffina si è intromessa nella loro chiacchierata e ripetuto che non può sempre essere pesante, a detta sua lei scherzava ma lui ha ribadito che non sopporta più il suo comportamento. Lei, sempre con ironia, ha replicato: “Ah, quindi ci siamo lasciati? Pensa alle Rashmer, ci resteranno malissimo!” La loro sarà una crisi passeggera o è davvero finita?