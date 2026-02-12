Io sono Farah anticipazioni 12 febbraio 2026: Behnam trova Tahir a casa sua, al figlio vuole far credere…
Tahir inventa una scusa a Behnam, l'uomo dice a Kerim... Cosa succederà nella puntata di oggi di Io sono Farah.
Su Canale 5 va in onda oggi, giovedì 12 febbraio 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori.
Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che Tahir ha mandato al suo posto Adil e Haydar alla lettura del testamento per poter andare da Farah. La donna gli confesserà la verità, cioè che Behnam la ricatta ed è per questo che è rimasta con lui.
Anticipazioni Io sono Farah 12 febbraio 2026: Tahir inventa una scusa a Behnam
L’obiettivo di Tahir sarà quello di eliminare il video per liberare la sua amata dal ricatto di Behnam e poter ricominciare una nuova vita con lei. Non appena tornerà a casa l’uomo non sarà affatto felice di trovarlo a casa sua.
Tahir gli dirà di essersi recato lì per fare visita a Kerim, il suo vero scopo però era quello di incontrare Farah. Le anticipazioni di Io sono Farah fanno poi sapere che Benham cercherà di convincere il figlio che Tahir in realtà è un criminale.