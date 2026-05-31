Berrettini‑Cerundolo al Roland Garros 2026: quando si gioca e dove vedere la partita in diretta TV e streaming

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Il Roland Garros 2026 entra nel vivo con un match che promette scintille. Matteo Berrettini, tornato protagonista dopo una lunga rincorsa alla forma migliore, affronta Juan Manuel Cerundolo, l’argentino che ha eliminato a sorpresa Jannik Sinner e si è guadagnato un posto tra i grandi di Parigi. Una sfida che profuma di riscatto e di orgoglio azzurro, con l’Italia pronta a sostenere il suo campione in un duello che vale l’accesso ai quarti di finale.

Berrettini arriva da una maratona di quasi cinque ore contro Francisco Comesaña, vinta al super tie‑break del quinto set. Cerundolo, dal canto suo, ha superato Martin Landaluce dopo oltre sei ore di battaglia. Due guerrieri, due storie di fatica e determinazione che si incrociano sulla terra rossa parigina.

Ma quando si gioca Berrettini‑Cerundolo? Dove sarà possibile seguirla in diretta TV e streaming? E cosa aspettarsi da un match che potrebbe cambiare il destino del torneo? Scopriamolo insieme.

Quando si gioca Berrettini‑Cerundolo: data e orario del match

L’incontro tra Berrettini e Cerundolo, valido per gli ottavi di finale del Roland Garros 2026, è in programma lunedì 1 giugno. Il campo e l’orario ufficiale saranno comunicati poche ore prima dal torneo, ma la sfida è attesa nella sessione diurna, quando il pubblico di Parigi riempirà le tribune del Philippe‑Chatrier.

Per Berrettini è un ritorno alla seconda settimana dello Slam francese dopo cinque anni, un traguardo che conferma la sua rinascita sportiva e mentale. Il romano, ex numero 6 del mondo, ha ritrovato fiducia nei colpi e nella tenuta fisica, mostrando la grinta che lo ha reso uno dei tennisti più amati dal pubblico italiano. Cerundolo, invece, rappresenta la sorpresa del torneo: giovane, mancino, dotato di un gioco imprevedibile e capace di mettere in difficoltà anche i top player.

Non ci sono precedenti tra i due, e proprio questo rende la partita ancora più affascinante. Un duello inedito, dove la potenza di Berrettini si scontra con la solidità e la fantasia dell’argentino. Chi riuscirà a imporsi sulla terra rossa di Parigi?

Dove vedere Berrettini‑Cerundolo in diretta TV e streaming

Il match Berrettini‑Cerundolo sarà trasmesso in diretta esclusiva su Eurosport 1 e Eurosport 2, canali disponibili anche su DAZN, Discovery Plus, Tim Vision, HBO Max e Prime Video Channels. Gli appassionati potranno seguire la sfida anche in streaming su tutte le piattaforme che offrono i canali Eurosport, con telecronache e approfondimenti dedicati.

Non è prevista una diretta in chiaro, ma le repliche e gli highlights saranno disponibili sui canali sportivi e sui social ufficiali del torneo. Il Roland Garros, come da tradizione, offre una copertura completa con immagini in alta definizione e aggiornamenti in tempo reale.

Per chi ama vivere il tennis con passione, la sfida tra Berrettini e Cerundolo è uno di quei appuntamenti da segnare in agenda: due stili opposti, due percorsi intensi, un solo obiettivo — entrare tra i migliori otto del torneo.

Berrettini‑Cerundolo: il match della verità per l’Italia del tennis

Il duello tra Berrettini e Cerundolo non è solo una partita, ma un simbolo del momento che vive il tennis italiano. Dopo l’eliminazione di Sinner, l’Italia si affida al suo gladiatore romano per continuare a sognare. Berrettini, con la sua potenza di servizio e il rovescio tagliente, vuole dimostrare di essere ancora competitivo ai massimi livelli. Cerundolo, invece, cerca la consacrazione definitiva dopo aver sorpreso tutti con la vittoria sul numero uno azzurro.

Il match si preannuncia intenso, equilibrato e ricco di emozioni. La terra rossa di Parigi sarà il teatro di un confronto che potrebbe regalare una delle pagine più belle di questo Roland Garros. E mentre il pubblico si prepara a vivere ogni punto con il fiato sospeso, Berrettini sa che questa è l’occasione perfetta per scrivere un nuovo capitolo della sua carriera