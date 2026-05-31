Stefano De Martino pronto a rivoluzione Sanremo 2027: la decisione che fa discutere

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Il festival di Sanremo 2027 è ancora lontano ma ci sono già molte indiscrezioni e conferme sempre più insistenti su Stefano De Martino che avrebbe intenzione di rivoluzionare il sistema. Come trapelato, il conduttore napoletano ha iniziato a studiare a fondo la kermesse canora, prendendo spunto dai grandi presentatori che l’hanno segnata. Allo stesso tempo, l’uomo starebbe seguendo concerti ed eventi live per trovare nuove tendenze da presentare come nuove proposte. Nel frattempo, circolano già i possibili volti che potrebbero accompagnare Stefano De Martino a Sanremo 2027. Tra i nomi di spicco vi è quello di Maria De Filippi legato al conduttore da un rapporto professionale e di amicizia da ormai tantissimo tempo. La regina di Mediaset sarebbe pronta ad affiancare l’ex marito di Belen Rodriguez come conduttrice di almeno una delle cinque serate previste. Al momento non ci sono conferme ma il gossip sta diventando sempre più insistente.

Stefano De Martino pronto a togliere la serata delle cover a Sanremo 2027

Stefano De Martino avrebbe deciso di apportare alcune novità al festival di Sanremo 2027. Secondo le indiscrezioni lanciate da Dagospia, potrebbe essere la competizione più blindata negli ultimi anni visto che verrà fatta in piena campagna elettorale. Le case discografiche e la Fimi avrebbero ottenuto l’ok per fare una gara separata per scegliere il brano che andrà all’Eurovision Song Contest. La serata del venerdì non sarà più dedicata alle cover ma a scegliere il vincitore che andrà alla competizione canora più importante d’Europa indipendentemente da chi vince il festival. L’obbiettivo sarebbe quello di offrire ai cantanti una doppia chance: due vincitori sul palco dell’Ariston. Una novità che ha scatenato pareri contrastanti tra il pubblico.