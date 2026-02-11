Io sono Farah anticipazioni 11 febbraio 2026: Farah racconta la verità a Tahir, lui le fa una promessa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Su Canale 5 va in onda oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori.

Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che Tahir manderà con una procura Haydar e Adil alla lettura del testamento. Il motivo? Perché in questo modo potrà recarsi a casa di Behnam per avere un confronto con Farah.

Anticipazioni Io sono Farah 11 febbraio 2026: nuovo incontro tra Tahir e Farah, lei svela tutta la verità

Durante il loro ultimo incontro lei gli aveva mentito, aveva infatti cercato di far credere al suo amato di essersi innamorata di Behnam e di essere felice a casa sua. Questa volta, però, gli dirà come stanno davvero le cose quando lui la raggiungerà.

Le anticipazioni di Io sono Farah fanno poi sapere che Tahir prometterà a Farah che ruberà il video che Behnam usa per ricattarla. Non appena ci riuscirà potranno scappare e rifarsi insieme una nuova vita.