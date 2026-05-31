Helena Prestes e Javier Martinez incantano Capri: il gesto che fa sognare i fans

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Helena Prestes e Javier Martinez si sono ricongiunti nei giorni scorsi dopo aver passato un mese distanti per impegni di lavoro da parte di lei. In queste ore, la modella brasiliana e il pallavolista argentino sono ospiti di Vip Champion, un evento che si svolge ogni anno a fine maggio sull’Isola di Capri. I due hanno incantato grazie alla loro bellezza e il loro fisico statuario. Gli Helevier – così si fanno chiamare in rete – sono apparsi innamoratissimi e raggianti come trapelato in alcune storie pubblicate sui social dagli altri invitati dell’evento tenutosi in Campania. Helena Prestes e Javier Martinez hanno così smentito le voci infondate di una presunta crisi che erano circolate proprio al loro arrivo sull’isola.

Helena Prestes ha cantato O surdato ‘nnammurato a Javier Martinez

Gli Helevier hanno incantato Vip Champion, dove sono stati ospiti insieme ad altri ex protagonisti del Grande Fratello come Luca Calvani, Amanda Lecciso, Stefania Orlando, Lorenzo Spolverato, Michael Castorino e Cecilia Capriottti. Nelle scorse ore, la coppia si è resa protagonista di un gesto che ha fatto sognare i fans. In un video trapelato sui social si vede Helena Prestes cantare O surdato ‘nnammurato, la celebre canzone napoletana a Javier Martinez durante una cena insieme agli altri invitati dell’evento. Un filmato che in breve tempo ha fatto il giro della rete, tanto da scatenare la reazione dei fans come questo utente che ha scritto: “Lei cantando oi vita oi vita mia oi core e di stu core punta il dito verso di lui ok addio”