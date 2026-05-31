Sanremo 2027, Stefano De Martino prepara la rivoluzione: addio alla serata cover per la scelta Eurovision

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Il Festival di Sanremo 2027 si prepara a cambiare pelle. Dopo anni di tradizione, la kermesse più amata dagli italiani si avvia verso una nuova fase, guidata da Stefano De Martino, che debutta come direttore artistico e conduttore. La sua visione punta a rendere il Festival più snello, moderno e internazionale. Tra le novità più discusse c’è l’addio alla storica serata delle cover, sostituita da una competizione parallela dedicata alla scelta del cantante che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest.

Una decisione che ha già acceso il dibattito tra fan e addetti ai lavori. Ma cosa spinge De Martino verso questa rivoluzione? Come cambierà la gara dei Big? E quali effetti avrà sulla tradizione sanremese?

Stefano De Martino e la nuova formula del Festival: meno Big, più qualità

L’obiettivo del nuovo direttore artistico è chiaro: ridurre il numero dei Big per Sanremo 2027 in gara per garantire maggiore spazio alla qualità e alla narrazione musicale. Negli ultimi anni, il Festival aveva raggiunto punte di 30 artisti in competizione, con serate interminabili e difficoltà di gestione. De Martino vorrebbe riportare il numero a 24 o 26 partecipanti, creando un ritmo più televisivo e una selezione più curata.

La sua idea nasce da un’esigenza precisa: restituire centralità alla musica e alla performance, senza sacrificare lo spettacolo. Il conduttore, già protagonista di programmi di successo, sembra intenzionato a imprimere il suo stile anche al Festival, con un taglio più contemporaneo e una regia più dinamica. Non si tratta solo di ridimensionare la gara, ma di ridefinire il modo in cui Sanremo racconta la musica italiana, puntando su artisti capaci di unire talento e personalità.

Addio alla serata cover: arriva la sfida Eurovision

La vera novità di Sanremo 2027 riguarda la serata del venerdì, da sempre dedicata alle cover. Secondo le indiscrezioni lanciate da Dagospia, quella serata potrebbe trasformarsi in una gara Eurovision, dove i Big si sfideranno per conquistare il posto di rappresentante italiano al contest europeo. Un cambiamento epocale, che risponde alle polemiche degli ultimi anni sulla modalità di selezione del cantante per l’Eurovision.

La proposta prevede due vincitori distinti: uno per il Festival e uno per la competizione europea. Un’idea che entusiasma parte del pubblico, desideroso di vedere l’Italia competere con un artista scelto in modo più trasparente, ma che al tempo stesso divide gli appassionati della tradizionale serata delle cover, considerata da molti un momento di leggerezza e spettacolo.

La scelta di De Martino, se confermata, segnerà una svolta nella storia del Festival: la musica italiana si aprirà ancora di più al panorama internazionale, con un format che unisce competizione e visione europea.

Sanremo 2027 tra tradizione e futuro: le reazioni e le aspettative

Le indiscrezioni hanno già acceso il dibattito su Sanremo 2027. C’è chi applaude la decisione di Stefano De Martino, considerandola un passo verso la modernità, e chi teme che il Festival perda parte della sua identità. La serata delle cover, infatti, è da sempre uno dei momenti più amati, capace di regalare performance memorabili e duetti inattesi.

Tuttavia, la nuova formula Eurovision potrebbe portare una ventata di freschezza e coinvolgere un pubblico più giovane, abituato ai ritmi e alle dinamiche dei contest internazionali. Il Festival, sotto la guida di De Martino, sembra voler parlare a una generazione diversa, mantenendo il fascino della tradizione ma con un linguaggio più globale.

In attesa dell’ufficialità, Sanremo 2027 si annuncia come l’edizione della svolta: meno Big, più attenzione alla qualità e una nuova sfida che potrebbe cambiare per sempre il modo di vivere la settimana più musicale dell’anno.