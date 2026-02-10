Io sono Farah anticipazioni 10 febbraio 2026: Vera turbata fa una rivelazione a Behnam su Tahir

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Su Canale 5 va in onda oggi, martedì 10 febbraio 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori.

Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che la lettura del testamento di Ali Galip ha spiazzato tutti. Vera apparirà sconvolta e sarà disposta a tutto pur di ricevere da parte di Behnam una ricompensa.

Anticipazioni Io sono Farah 10 febbraio 2026: Mehmet grazie a Bade ha un ricordo sulla madre

Per entrare nelle grazie di Behnam la donna gli rivelerà un’informazione molto importante riguardo a Tahir, di che si tratta? Vera gli dirà che ha un fratello.

Le anticipazioni di Io sono Farah fanno poi sapere che Bade e Mehmet metteranno in scena il momento della sparatoria. Quando lei gli canterà una ninnananna l’uomo riuscirà a ricordare la madre mentre era incinta di suo fratello.