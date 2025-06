Intervista esclusiva ai The Jackal, il gruppo comico che fa ridere il web

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Far ridere le persone è una capacità non comune. Il gruppo comico The Jackal è in grado di suscitare ilarità e divertimento nelle persone, con i video e i sketct pubblicati sui canali social. Contenuti che, oltre dilettare il pubblico, hanno anche lo scopo di far riflettere. Fin dal suo esordio, il gruppo comico ha scelto di trattare in chiave ironica temi sociali delicati ed attuali. Utilizzando i social come strumento di diffusione, i The Jackal hanno raggiunto un gran numero di persone, veicolando messaggi molto importanti.

Gli attori e content creators sono stati ospiti al Social Wordl Film Festival di Vico Equense per parlare del loro successo e dei loro progetti per il futuro. Ai nostri microfoni hanno raccontato la nascita ed evoluzione del loro gruppo, svelando alcuni dettagli inediti.