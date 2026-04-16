Domenica In, Da Noi a Ruota Libera e Che Tempo Che Fa: ospiti del 19 aprile 2026 e anticipazioni della domenica televisiva

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La domenica del 19 aprile 2026 si preannuncia ricca di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di televisione. Rai1 e Nove propongono tre programmi che, ormai da anni, scandiscono il pomeriggio e la serata degli italiani: Domenica In, Da Noi a Ruota Libera e Che Tempo Che Fa. Ognuno con il proprio stile, ognuno con un pubblico fedele, ognuno capace di raccontare il mondo dello spettacolo attraverso interviste, storie personali e momenti che spesso diventano virali.

Il pomeriggio si apre con il grande contenitore popolare di Mara Venier, prosegue con il racconto intimo e leggero di Francesca Fialdini e si chiude con il salotto raffinato di Fabio Fazio, che ospita uno dei volti più amati della TV italiana.

Chi vedremo in studio? Quali temi verranno affrontati? E quali sorprese riserverà la domenica televisiva? Scopriamolo insieme.

Che Tempo Che Fa: Stefano De Martino ospite di Fabio Fazio

La serata del 19 aprile si accende sul Nove con una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, dove Fabio Fazio accoglie Stefano De Martino, confermato dalla pagina ufficiale del programma. L’appuntamento è fissato per le 19.30, orario in cui il talk show apre le porte a ospiti di grande richiamo.

Per De Martino si tratta di un ritorno in uno dei salotti più seguiti della televisione italiana. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo arriva da una stagione intensa, segnata da nuovi progetti e da un percorso professionale che continua a evolversi. L’intervista con Fazio potrebbe toccare temi legati al suo futuro artistico, ai retroscena del Festival e ai prossimi impegni televisivi.

La presenza di De Martino crea grande attesa tra i fan, che da giorni commentano la notizia sui social. Il suo carisma e la capacità di raccontarsi con naturalezza lo rendono uno degli ospiti più attesi della serata.

Domenica In: ospiti in aggiornamento per il salotto di Mara Venier

Il pomeriggio di Rai1 si apre, come sempre, con Domenica In, il programma che da anni accompagna gli italiani con interviste, musica, attualità e momenti di grande emozione. Mara Venier continua a essere il cuore pulsante del format, capace di accogliere ogni ospite con calore e spontaneità.

Gli ospiti del 19 aprile sono ancora in aggiornamento, come spesso accade quando la redazione lavora fino all’ultimo per costruire una scaletta che rispecchi l’attualità e le storie più interessanti del momento. La formula di Domenica In, infatti, si basa proprio sulla capacità di alternare leggerezza e profondità, portando in studio personaggi del mondo dello spettacolo, protagonisti della cronaca e volti amati dal pubblico.

La puntata potrebbe includere momenti musicali, racconti personali e interviste che toccano corde emotive, come da tradizione del programma. Il pubblico, ormai affezionato al ritmo della trasmissione, sa che ogni domenica può riservare sorprese e momenti da ricordare.

Da Noi a Ruota Libera: Francesca Fialdini tra storie intime e ospiti in arrivo

Subito dopo Domenica In, Francesca Fialdini accoglie il pubblico con Da Noi a Ruota Libera, lo spazio che negli anni è diventato un punto di riferimento per chi ama le storie raccontate con delicatezza e autenticità. Anche per la puntata del 19 aprile gli ospiti sono in aggiornamento, ma il format lascia intuire che ci saranno testimonianze personali, racconti di rinascita e momenti di leggerezza.

Il programma si distingue per la capacità di dare voce a chi ha vissuto un cambiamento importante, un bivio, una sfida personale. Fialdini guida ogni intervista con empatia, creando un clima intimo che permette agli ospiti di aprirsi e condividere parti della propria vita spesso inedite.

La combinazione tra racconto umano e intrattenimento leggero rende Da Noi a Ruota Libera un tassello fondamentale del pomeriggio di Rai1, capace di parlare a un pubblico trasversale e di mantenere un tono sempre rispettoso e coinvolgente.