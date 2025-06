Intervista esclusiva all’attore e regista pugliese Sergio Rubini, grande protagonista del nostro cinema

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sergio Rubini, attore e regista di talento, è stato ospite al Social World Film Festival di Vico Equense. La direzione della kermesse gli ha conferito un premio alla carriera, per omaggiare il suo lungo percorso artistico. Artista poliedrico in grado di calarsi in ruoli che spaziano dal comico al drammatico. La passione per la settima arte non si limita alla recitazione, ma si spinge fino alla regia. Con voce sensibile, Rubini porta sul grande schermo storie che emozionano il pubblico. Nella sua lunga e larga carriera ha diretto capolavori come “La terra”, “Colpo d’occhio”, “Il grande spirito”. “I fratelli De Filippo” e “Leopardi- il poeta dell’infinito”, sue opere più recenti, hanno raccontato le vicende di personaggi storici con una narrazione inedita. La serie televisiva sulla vita e la poetica del poeta di Recanati ha vinto il Premio Flaiano, un riconoscimento che gratifica il regista pugliese.

In occasione del Social World Film Festival abbiamo intervistato Sergio Rubini, che ai nostri microfoni ha rivelato il suo concetto di cinema.