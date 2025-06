Intervista esclusiva all’attore pugliese Mauro Racanati, volto noto di Un posto al sole

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un posto al sole è una delle soap più amate dal pubblico. Un prodotto di lunga serialità, che da anni affronta tematiche sociali importanti. Una narrazione realistica che riesce a mantenere alta attenzione deI telespettatori. Le storyline alternano intrighi ad argomenti di grande attualità. L’attore pugliese Mauro Racanati veste i panni di Riccardo Crovi, un giovane medico sempre pronto ad aiutare il prossimo.

Racanati ha iniziato a coltivare la sua passione per la recitazione già negli anni adolescenziali. Dopo anni di attività teatrale è approdato nel cast della nota soap, a cui si dice molto legato. Nel corso della sua carriera ha preso parte anche ad altri progetti televisivi come la fiction “Il Patriarca” con Claudio Amendola e la serie “I leoni di Sicilia” con Michele Riondino. In occasione del Social Film Festival, tenutosi a Vico Equense, l’attore pugliese ha raccontato in un’intervista i dettagli del suo lavoro e i suoi progetti per il futuro.