Ciao Maschio e Storie al Bivio: ospiti del 18 aprile 2026 e anticipazioni delle nuove puntate

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Il weekend televisivo si accende con due appuntamenti molto attesi: Ciao Maschio su Rai1 e Storie al Bivio su Rai2. Entrambi i programmi tornano sabato 18 aprile 2026 con nuove puntate ricche di racconti personali, confessioni inattese e ospiti che promettono di regalare momenti intensi e, in alcuni casi, sorprendenti. Nunzia De Girolamo, da un lato, continua il suo viaggio nel mondo maschile con interviste dirette e senza filtri; dall’altro, Storie al Bivio porta in scena scelte difficili e testimonianze che mettono a nudo fragilità e rinascite.

Il clima è quello delle grandi occasioni, con una scaletta che intreccia spettacolo, vita privata e riflessioni profonde. Chi entrerà nello studio di Ciao Maschio? Quali storie verranno raccontate a Storie al Bivio? E quali temi guideranno le conversazioni del pomeriggio e della sera? Scopriamolo insieme.

Ciao Maschio: Gianmarco Tognazzi, Roberto Ciufoli e Claudio Lauretta protagonisti del 18 aprile

La nuova puntata di Ciao Maschio porta nel salotto di Nunzia De Girolamo tre figure molto diverse tra loro, accomunate però da percorsi intensi e da una forte presenza scenica. Il primo ospite è Gianmarco Tognazzi, figlio del grande Ugo Tognazzi e protagonista di una carriera che continua a rinnovarsi. In questo periodo è voce narrante dello spettacolo teatrale Paul McCartney e i Beatles, due leggende, un progetto che sta riscuotendo grande successo in tutta Italia. Con De Girolamo affronterà temi personali e professionali, in un dialogo che si preannuncia ricco di sfumature.

Accanto a lui arriva Roberto Ciufoli, attore e comico amatissimo dal pubblico, noto per gli anni trascorsi con La Premiata Ditta. Reduce dallo spettacolo The Man Jesus, in cui ha portato in scena una lettura originale della figura di Gesù, Ciufoli si racconterà con la sua consueta ironia, ma anche con la profondità che spesso sorprende chi lo conosce solo per i ruoli comici.

Il terzo ospite è Claudio Lauretta, attore e imitatore che negli ultimi mesi ha conquistato il pubblico grazie alle sue imitazioni impeccabili, tra cui quella di Gerry Scotti a Stasera tutto è possibile. La sua presenza aggiunge leggerezza e divertimento a una puntata che ruota attorno al tema scelto per l’occasione: “Quando la vita ti sorprende, nel bene e nel male”. Un filo conduttore che permette ai tre protagonisti di raccontare momenti di svolta, cadute e rinascite, in un confronto che promette di essere uno dei più intensi della stagione.

Storie al Bivio: Pietro Delle Piane racconta la fine della storia con Antonella Elia

Nel pomeriggio di Rai2, alle 15.30, torna Storie al Bivio, il programma che mette al centro scelte difficili e momenti che cambiano il corso della vita. Tra gli ospiti della puntata del 18 aprile c’è Pietro Delle Piane, che rompe il silenzio a sei mesi dalla fine della relazione con Antonella Elia. Una storia che sembrava destinata al matrimonio e che invece si è conclusa bruscamente, lasciando spazio a domande e curiosità.

Delle Piane racconta cosa ha portato alla rottura, spiegando come alcune foto ricevute sul computer, inviate da fan innamorate, abbiano scatenato la gelosia della Elia. Un episodio che ha innescato tensioni crescenti, fino a rendere impossibile proseguire la relazione. Il suo racconto si inserisce perfettamente nello spirito del programma, che da sempre dà voce a chi si trova davanti a un bivio emotivo o personale.

La puntata prevede altri ospiti in aggiornamento, come spesso accade quando la redazione decide di lasciare spazio a storie dell’ultima ora o testimonianze particolarmente attuali. Il risultato è un mosaico di emozioni che alterna confessioni intime, riflessioni e momenti di confronto.

Due programmi, un unico filo conduttore: il racconto autentico delle fragilità umane

Sia Ciao Maschio che Storie al Bivio condividono un elemento fondamentale: la volontà di raccontare l’essere umano nelle sue sfumature più vere. Le interviste di Nunzia De Girolamo e le testimonianze raccolte su Rai2 mostrano come dietro ogni volto noto ci siano scelte difficili, paure, successi e cadute che rendono ogni storia unica.

Il 18 aprile diventa così un appuntamento da non perdere per chi ama i programmi che uniscono intrattenimento e introspezione, con ospiti pronti a mettersi in gioco e a condividere parti di sé che spesso restano lontane dai riflettori.