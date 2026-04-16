Verissimo, ospiti del 18 e 19 aprile 2026: di Matteo Branciamore e Marta Filippi dalla Toffanin

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Il weekend di Verissimo torna con due puntate che promettono emozioni, racconti intensi e volti amatissimi dal pubblico. Il programma di Silvia Toffanin, ormai punto fermo del sabato e della domenica pomeriggio di Canale 5, continua a conquistare grazie al suo stile inconfondibile: interviste sincere, atmosfere intime e storie che riescono sempre a lasciare un segno. Anche il 18 e 19 aprile 2026 si preannunciano ricchi di contenuti, con ospiti provenienti da mondi diversi e una scaletta che si arricchisce di ora in ora.

Il clima è quello delle grandi occasioni, con un mix di attualità, televisione, musica e racconti personali che rendono ogni puntata unica. Chi entrerà in studio sabato? Quali storie animeranno la domenica? E quali ospiti potrebbero aggiungersi all’ultimo momento? Scopriamolo insieme.

Sabato 18 aprile: Chiara Balistreri e il racconto che ha fatto discutere

La puntata del 18 aprile si apre con una testimonianza che ha già acceso il dibattito sui social. Chiara Balistreri arriva nello studio di Verissimo dopo aver annunciato la scarcerazione dell’ex fidanzato Gabriel Constantin, condannato in Appello per maltrattamenti. La sua storia, complessa e dolorosa, trova spazio nel salotto di Silvia Toffanin, che da sempre accoglie con delicatezza chi decide di condividere un percorso personale difficile.

Accanto a lei, un altro momento molto atteso riguarda il mondo della fiction italiana. In studio arrivano Matteo Branciamore e Marta Filippi, protagonisti della nuova stagione de I Cesaroni – Il ritorno. La loro presenza non è solo legata al set, ma anche alla vita privata, perché la coppia ha scelto di raccontarsi insieme, portando a Verissimo un intreccio di lavoro e sentimenti che incuriosisce da settimane.

La puntata del sabato, come spesso accade,alterna momenti intensi a spazi più leggeri, costruendo un ritmo che accompagna lo spettatore tra emozioni diverse. Sabato ci aspetta anche Direttamente dalla scuola Amici Cate Lumina.

Domenica 19 aprile: ospiti in aggiornamento e sorprese dell’ultima ora

La puntata di domenica 19 aprile è ancora in aggiornamento, come spesso accade quando la redazione lavora fino all’ultimo per assicurare una scaletta ricca e attuale. Verissimo, infatti, è uno dei programmi più dinamici del weekend televisivo, capace di inserire ospiti dell’ultima ora, protagonisti di notizie appena arrivate o volti che stanno vivendo un momento particolarmente significativo.

La domenica di Verissimo è tradizionalmente dedicata a un mix di storie familiari, personaggi dello spettacolo, concorrenti dei reality e artisti che scelgono il salotto di Silvia Toffanin per raccontare un nuovo progetto o un passaggio importante della loro vita. Anche questa volta, la puntata promette sorprese e momenti che faranno discutere, con ospiti che verranno annunciati nelle ore precedenti alla messa in onda.

Il pubblico, ormai abituato a seguire gli aggiornamenti in tempo reale, attende con curiosità i nomi che completeranno la scaletta. La forza di Verissimo sta proprio nella capacità di unire racconto, attualità e intrattenimento, mantenendo sempre un tono rispettoso e coinvolgente.

Dove vedere Verissimo: diretta, repliche e contenuti extra su Mediaset Infinity

Le puntate del 18 e 19 aprile andranno in onda nel consueto appuntamento del pomeriggio su Canale 5, confermando una collocazione che negli anni ha trasformato Verissimo in un pilastro del weekend italiano. Chi non potrà seguire la diretta potrà recuperare tutto su Mediaset Infinity, dove le interviste vengono caricate integralmente e restano disponibili gratuitamente.

La piattaforma offre anche clip dedicate, contenuti extra e momenti esclusivi che permettono di rivivere le parti più emozionanti delle puntate. La possibilità di seguire Verissimo da smartphone, tablet o computer ha ampliato il pubblico del programma, rendendolo accessibile anche a chi non può sedersi davanti alla TV.

Questa doppia fruizione – televisiva e digitale – ha trasformato il salotto di Silvia Toffanin in uno degli spazi più riconoscibili dell’intrattenimento Mediaset, capace di raggiungere generazioni diverse e di mantenere un legame costante con gli spettatori.