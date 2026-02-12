[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accade quando il cielo sembra toccare la terra? Le apparizioni mariane, da Lourdes a Fatima fino ai casi italiani più controversi, continuano a dividere fedeli, studiosi e scettici. Con il saggio Indagine sulle apparizioni mariane dal mondo alla provincia italiana, Marco Della Corte affronta uno dei fenomeni religiosi più discussi della modernità con un approccio rigoroso, documentato e privo di sensazionalismi. Il risultato è un viaggio che attraversa storia, teologia, cronaca e antropologia, senza mai perdere equilibrio.

Un viaggio tra grandi santuari e misteri irrisolti

Il volume offre un’analisi approfondita delle grandi apparizioni riconosciute dalla Chiesa, tra cui: Lourdes, Fatima e Guadalupe. Della Corte ricostruisce i contesti storici, le tensioni politiche e culturali e le reazioni delle autorità ecclesiastiche e civili. Lourdes emerge come un “invito alla penitenza, alla preghiera, alla misericordia”, Fatima come crocevia tra spiritualità e geopolitica del Novecento. Non manca uno sguardo attento a Medjugorje, il fenomeno ancora aperto che da oltre quarant’anni interroga la Chiesa e mobilita milioni di pellegrini.

Il saggio non si limita però ai casi più noti. Ampio spazio viene dedicato a episodi controversi come Garabandal, Naju e Civitavecchia, fino alle vicende italiane meno conosciute ma radicate nel tessuto popolare. L’autore offre attenzione anche alle apparizioni “di provincia”, come quella avvenuta secoli fa nel borgo campano in cui abita: Lauro di Sessa Aurunca (Caserta). Un caso esemplare che dimostra come il bisogno del sacro si esprima anche lontano dai grandi riflettori mediatici.

Della Corte non disdegna di parlare anche di casi più da Internet, come quello di Giorgio Bongiovanni, oppure più “televisivi” come il caso di Cristian Del Vecchio, discusso ampiamente (al suo tempo) da Massimo Giletti a Non è l’arena su La7.

Una delle peculiarità dell’opera è l’analisi multilivello del fenomeno. Non solo fede, ma anche psicologia, sociologia e studio dei comportamenti collettivi. L’autore affronta anche questioni non inerenti alle apparizioni, ma comunque legate alla figura di Maria, come la Medaglia miracolosa: talismano religioso , sacramentale o semplice oggetto di venerazione?

Nel saggio trova spazio anche un capitolo dedicato alle teorie complottiste e al rapporto tra apparizioni e UFO, segno di un’indagine che non teme di entrare nei territori più spinosi del dibattito contemporaneo.

Lo stile è narrativo ma solido, accessibile senza essere superficiale. Un lavoro di ricerca svolto con entusiasmo e in chiave leggermente “pop” in alcuni punti per rendere tale saggio appetibile anche ai più giovani, pur conservando rispetto verso la figura della Madonna, sostenuto inoltre da una bibliografia articolata. Il lettore non viene guidato verso una conclusione preconfezionata, ma accompagnato dentro una domanda: perché l’umanità continua a cercare segni dal cielo?

Indagine sulle apparizioni mariane dal mondo alla provincia italiana è disponibile in vendita tramite le edizioni Youcanprint, sul sito ufficiale della casa editrice e sui principali store online.

In un tempo in cui il dibattito religioso è spesso polarizzato tra fideismo e sarcasmo, il saggio di Marco Della Corte sceglie una terza via: quella dell’analisi seria, tra Fede e laicità.