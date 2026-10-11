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In ricordo di un amico fraterno; notte di Pulsano per Michele Spagnuolo

Notte di Pulsano, in cammino tutta la notte, per la veglia della Madonna molte persone, e amici di Manfredonia, hanno vegliato in un silenzio profondo verso un cielo del nostro cuore – dove troviamo le tracce e le orme dei Pulsanesi di San Giovanni da Matera,al secolo Giovanni Scalcione. Michele, aveva una grande fede spirituale ed è stato il primo ultramaratonete sulle orme di San Francesco e San Michele ,perché lui,quando andava ad allenarsi ci metteva il cuore e la preghiera .ad organizzare in quegli eremi la fede pura – e tanti altri santi nella nostra terra Sacra del Gargano.

di Claudio Castriotta