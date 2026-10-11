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A Manfredonia a “Scuola con la legalità”

Una lezione di educazione alla legalità sui temi della sicurezza e del contrasto al bullismo e al cyber bullismo con l’Associazione ARGOS Forze di Polizia nell’ambito del progetto ”a scuola con legalità”, nel pomeriggio del 6 ottobre 2026 presso la sede sportiva di viale Miramare della Lega Navale di Manfredonia, alla presenza del presidente Lorenzo Di Candia, del vicepresidente Salvatore Guglielmi, del segretario Luigi Olivieri, con diversi soci, e con la partecipazione degli allievi dell’asd Nuoto Manfredonia e la presidente Silvia Di Giorgio.



Continua il percorso educativo e formativo itinerante ideato dall’associazione ARGOS forze di polizia per promuovere la cultura della legalità, il rispetto delle regole e la tutela sociale tra i giovani studenti, lezioni, incontri e quiz interattivi gestiti dai docenti dell’osservatorio sicurezza e legalità no bullying di ARGOS, momenti ludico-ricreativi e formativi dedicati ai più piccoli, come le attività dei “clown smile”.



Presenti all’incontro anche la Guardia di Finanza di Manfredonia, con la sez. Cinofili con il comandante Mar.llo Nicola Citro, App.sc. Michele Ferrantino i quali hanno simulato un’intervento di prevenzione di sostanze stupefacenti e la Sezione Operativa Navale di Manfredonia con il Luogotenente Nicola D’angelo e il Mar.llo Manuela Musumeci, i quali hanno illustrato le attività istituzionali, operative anche con l’ausilio di filmati.



I Clown Smile (Dott. Macchietta, Dott. Pasticcio e Dott.ssa Lisciabarba) hanno simpaticamente intrattenuto sul rispetto delle regole e legalità, alla fine anche consegnato gadget di gioco.



L’Associazione nazionale ARGOS Forze di Polizia, è intervenuta in maniera significativa e importante, con una nutrita delegazione guidata dal presidente nazionale Gianluca Guerrisi e il vicepresidente Fausto Zilli, con a seguito Daniele Marasco, Antonio Andidero, Valter D’Errico, Francesco Lenti, Andrea Cannistraci, Andrea Fellegara e Laura Barbaliscia.

Ampia la soddisfazione di tutti i partecipanti per la completa riuscita dell’incontro, concluso con la promessa che ne seguiranno altri.