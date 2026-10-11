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Le due Chiese di Siponto

Dai nuovi scavi archeologici di Siponto sono emerse due Chiese di cui se ne parlava da secoli: una di queste, risalente probabilmente al sesto secolo dopo Cristo, è la leggendaria chiesa di Sant’Agata e Santo Stefano, di cui si parla da più di mille anni senza che mai fosse stata individuata. Nella Vita del vescovo bizantino Lorenzo si dice che sia stata realizzata con materiale pregiato, importato da Costantinopoli, iuxta Adriaticum sinum, cioè “di fronte al golfo del mare Adriatico”.

Nella nuova campagna di scavi la Chiesa è stata individuata nel quartiere portuale dell’antica Siponto.

La direttrice regionale dei musei pugliesi Anita Guarnieri a La Repubblica: “La sinergia tra ministero della Cultura e università sta gettando le premesse perché Siponto sia un grande parco archeologico”.