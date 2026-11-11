Ilary Blasi parla di Alfonso Signorini: “È diventata una gogna mediatica, tanti ci hanno sguazzato”

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Nell’intervista che Ilary Blasi ha rilasciato a Vanity Fair, oltre a parlare del suo matrimonio con Bastian Muller, si è lasciata sfuggire anche alcune rivelazioni sulla sfera professionale e non solo.

Prima di lei c’era Alfonso Signorini al timone del Grande Fratello Vip, ma ha dovuto fare un passo indietro dopo quello che è successo. In merito alla delicata situazione che il conduttore si è ritrovato ad affrontare per via delle gravi accuse contro di lui, la Blasi ha detto: “Mi è dispiaciuto per lui, è diventata una gogna mediatica, che a prescindere da tutto non auguro a nessuno. Sono state dette e mischiate troppe cose”.

Ilary Blasi dice la sua su Alfonso Signorini poi parla del mondo dei reality: cosa ha detto la conduttrice

Riferendosi alla vicenda di Alfonso Signorini la conduttrice ha detto che è difficile capire dove inizi e dove finisca la verità. In questa storia le vittime sono molte, pensa però che in molti ci hanno anche sguazzato. Quando le hanno chiesto se pensa che l’era dei reality sia finita ha detto che manca la freschezza e l’incoscienza di chi entrava nella casa e non sapeva cosa sarebbe successo.

Secondo Ilary Blasi oggi i reality sono per i professionisti del genere, lei li considera un po’ come Beautiful, che accendi la tv e sai che ci sono, però un occhio lo buttano tutti. Da un po’ si vocifera che potrebbe condurre lei la nuova stagione di ‘Ok, il prezzo è giusto’, in merito a ciò ha rivelato: “L’ho letto anch’io. Con Mediaset stiamo valutando delle alternative al reality serale. È una possibilità, ma al momento non posso confermare niente, speriamo”.