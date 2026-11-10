Ilary Blasi sulle nozze con Bastian Muller: “Voleva che fossi sua moglie, ho trovato sexy che…”

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Ilary Blasi e Bastian Muller sono legati sentimentalmente da circa quattro anni e sono più innamorati che mai, è grazie a lui se ha ritrovato l’amore e la felicità dopo la chiacchierata separazione dall’ex marito Francesco Totti.

Per sugellare il loro amore la coppia ha pronunciato il fatidico ‘sì’ il 13 settembre 2026 in Costiera Amalfitana, Ravello, alcuni degli scatti che la conduttrice ha pubblicato sui social mostrano un’atmosfera magica. In un’intervista che ha rilasciato a Vanity Fair Ilary Blasi ha parlato del suo secondo matrimonio dicendo che il marito voleva che diventasse sua moglie.

Le rivelazioni di Ilary Blasi sul matrimonio con Bastian Muller: il marito desiderava moltissimo sposarla

Per la nota e amata conduttrice sposarsi è una volontà e non un’esigenza, dovrebbe essere solo un piacere e a loro andava di farlo. Suo marito prima di incontrare lei non si era mai sposato e ci teneva tantissimi a farlo, questo ha influito molto sulla decisione di convolare a nozze.

Naturalmente anche lei aveva voglia di diventare sua moglie, però il marito era più coinvolto, per lei è stato diverso perché era la seconda volta. Ilary Blasi si è definita più matura rispetto a quando si è sposata la prima volta e ha trovato un’altra consapevolezza. Ha poi svelato: “Ho trovato tremendamente sexy il fatto che volesse proprio me. Stare con me. Che diventassi sua moglie. E che non si vergognasse di dimostrarlo”. La conduttrice, tra le varie cose, ha anche rivelato che con Bastian Muller ha riscoperto il piacere di sentirsi in coppia, di condividere, di avere una spalla su cui appoggiarsi e di sentirsi protetta.