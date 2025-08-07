[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il ricordo del Maestro funaio Gaetano Caputo

Manfredonia. ME lo ricordo, avevo 7 anni, era il 1968. Salendo da Viale Miramare all’altezza del Campo Sportivo, inizio via Pompeo Sarnelli, c’era la bottega del funaio Caputo, sulla sinistra di una lunga strettoia a divieto d’accesso.

Un gran numero di barre in metallo specifiche per lavorare le funi – dett i “zoc” – utili per le imbarcazioni della grande flotta di cui Manfredonia andava fiera.

Un mestiere di arte e di meticolosità quello del signor Caputo. A noi bambini ci affascinava vederlo all’opera.

Era conosciuto da tutti e per noi, e non solo, rappresentava l’anima marina l magia del paese di una terra di pescatori.

di Claudio Castriotta