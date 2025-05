Il Paradiso delle Signore, oggi l’ultima puntata: le anticipazioni del finale di stagione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La nona stagione de Il Paradiso delle Signore sta per concludersi, l’ultima puntata andrà in onda oggi, lunedì 5 maggio 2025. In molti si chiedono cosa succederà ai protagonisti dell’amatissima soap durante il tanto atteso finale, le anticipazioni trapelate sul web si lasciano sfuggire interessanti dettagli.

Come al solito la soap terrà compagnia ai telespettatori su Rai Uno alle 16, quello di oggi però sarà l’ultimo episodio. Ci sarà poi una lunga pausa, la decima stagione infatti andrà in onda da settembre 2025. Ma cosa succederà nel gran finale della nona stagione de Il Paradiso delle Signore? Gli spoiler fanno sapere che Marcello e Roberto decideranno se procedere con la denuncia contro Tancredi oppure no. Intanto Adelaide farà una richiesta al nipote per impedirgli di fare altri guai.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: cosa accadrà nel finale di stagione

Divisa tra Tancredi e Marcello, Rosa deciderà di lasciarsi tutto alle spalle e prenderà una drastica decisione in merito al suo futuro. Intanto Enrico non vedrà l’ora di recarsi a Roma per testimoniare al processo, però non sa che la sua vita è seriamente in pericolo. Il motivo? Il criminale Nicola di Giorgi ha organizzato un piano contro di lui, Mimmo però riuscirà ad evitare il peggio.

Il carabiniere riconoscerà il misterioso uomo dopo averlo notato spesso nell’ultimo periodo al Paradiso, il suo coraggioso e tempestivo intervento salverà la vita ad Enrico. Agata resterà davvero stupita da Mimmo, gli dirà anche di aver cambiato idea su di lui. Ci sarà anche un lieto evento nel finale della nona stagione de Il Paradiso delle Signore. Quale? Elvira partorirà due mesi prima e darà alla luce uno splendido bambino che verrà accolto con immenso amore e gioia da tutto lo staff del Paradiso.