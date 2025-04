Il Paradiso delle signore anticipazioni 28 aprile 2025: Botteri si apre con Delia, Mimmo sorprende Agata

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 28 aprile 2025? Come sempre tanti saranno i colpi di scena e le novità che terranno moltissimi telespettatori incollati al televisore, curiosi di assistere alle interessanti vicende dei protagonisti.

La soap opera torna a fare compagnia ai telespettatori dopo la consueta pausa del weekend, viene infatti trasmessa alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan. Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà? Dopo aver riflettuto sul loro rapporto Botteri troverà il coraggio di dire a Delia che non vuole perderla. Intanto Guido penserà di promuovere il suo musicarello al Paradiso, infatti chiederà a Roberto di organizzare una festa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 28 aprile 2025: la dichiarazione di Mimmo sorprende Agata

Altri colpi di scena lasceranno i fan della soap opera a bocca aperta. Gli spoiler rivelano che Agata resterà molto stupita per la dichiarazione d’amore di Mimmo. Il ragazzo, infatti, le rivelerà di non aver accettato il trasferimento in Sicilia e di essere andato contro il volere del padre solo per poter rimanere vicino a lei.

Nel frattempo i criminali che stanno cercando Enrico per impedirgli di testimoniare durante il processo si avvicineranno sempre di più a lui e alla sua famiglia. Le novità però non sono ancora finite, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore lasciano chiaramente intendere che Marcello prova ancora qualcosa per Rosa. Come? Perché apparirà non poco infastidito nel vedere Tancredi e Rosa sempre più vicini.