Come finisce Il Paradiso delle Signore 9? Enrico rischia di morire

Manca sempre meno al finale de Il Paradiso delle Signore 9, l’ultima puntata andrà in onda venerdì 2 maggio, come al solito alle 16 su Rai Uno. Moltissimi sono i fan della soap opera che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti.

Nelle prossime settimane inizieranno già le riprese della decima stagione, i telespettatori però dovranno attendere qualche mese per assistere alle nuove vicende. Al momento non c’è ancora una data precisa ma sembra che Il Paradiso delle Signore tornerà su Rai Uno a settembre.

Enrico rischierà la vita nel finale di stagione de Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni svelano cosa accadrà

Tra i protagonisti indiscussi del finale di stagione dell’amata soap opera ci sarà Enrico Brancaccio, le anticipazioni infatti rivelano che la banda di criminali da tempo sulle sue tracce si avvicinerà molto al dottor Proietti. Il capo della band è Nicola Di Giorgi, l’uomo metterà in atto un piano per impedirgli di testimoniare durante il processo e farà di tutto per metterlo a tacere.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno sapere che Enrico rischierà di morire, a proteggerlo dallo spietato criminale però ci penserà Mimmo. Il poliziotto infatti noterà che l’uomo da un po’ si aggira vicino al negozio e il suo intervento salverà la vita al dottore. Ci sarà spazio anche per altre vicende, tra queste quella che gira intorno a Matteo. Quest’ultimo soffrirà molto quando scoprirà che Guido ha deciso di dichiararsi con Odile.