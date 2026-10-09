Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mensa scolastica Manfredonia, dal 15 ottobre si riparte con il centro cottura comunale

Giovedì 15 ottobre 2026 prenderà avvio la mensa per le scuole dell’infanzia statali di Manfredonia, in anticipo rispetto agli anni scorsi e con i pasti preparati nel centro cottura comunale.

Dietro questa ripartenza c’è un lavoro iniziato fin dall’insediamento dell’Amministrazione: completare i refettori e rimettere in funzione il centro cottura, per rendere il servizio più vicino ai bisogni delle bambine, dei bambini e delle loro famiglie.

Gli uffici dell’Istruzione e l’Ufficio tecnico per l’edilizia scolastica hanno lavorato in modo continuo e coordinato, insieme all’assessora all’Istruzione Cecilia Simone e all’assessore ai Lavori pubblici Schiavone, con il supporto della Commissione consiliare Cultura e Welfare e la collaborazione delle scuole. A tutte e tutti va il ringraziamento dell’Amministrazione.

«Sappiamo quanto l’organizzazione della giornata scolastica conti nella vita delle famiglie — osserva il sindaco Domenico La Marca —. Avviare prima la mensa e tornare a utilizzare il centro cottura comunale significa dare una risposta a questa esigenza. Il nostro impegno è continuare a migliorare il servizio, accompagnando il lavoro delle scuole».

La mensa è un momento di cura, di relazione e di educazione. Prendersi cura degli spazi e delle relazioni significa anche migliorare l’esperienza quotidiana di chi li vive. Da qui prosegue il lavoro per potenziare progressivamente il servizio, ascoltando le famiglie e chi ogni giorno accompagna la crescita delle bambine e dei bambini.

Per accedere alla mensa occorre aver presentato la richiesta e versato anticipatamente la quota prevista per almeno 20 pasti. Le ricevute dovranno essere consegnate entro le ore 18:00 di martedì 13 ottobre all’Ufficio Pubblica Istruzione, in via Maddalena 29, oppure inviate a pagamentomensa@comune.manfredonia.fg.it.