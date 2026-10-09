Kingdom Hearts: cosa sappiamo sull’anime in arrivo?

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Kingdom Hearts diventerà ufficialmente una serie anime. Disney ha dato il via libera al progetto nell’agosto 2026 durante il D23. La produzione nasce ancora una volta dalla collaborazione con Square Enix. Al progetto parteciperà direttamente anche Tetsuya Nomura, creatore della saga. Non sarà però una semplice trasposizione del primo videogioco. Disney ha annunciato infatti una storia completamente nuova, destinata ad ampliare l’universo narrativo di Kingdom Hearts. La serie arriverà sia su Disney+ sia su Disney Channel, anche se al momento non esiste ancora una data di uscita ufficiale. Restano quindi diversi misteri, a cominciare dal protagonista. Sora tornerà davvero al centro dell’avventura? E soprattutto: nell’anime vedremo ancora insieme personaggi Disney e quelli provenienti da Final Fantasy?

Sora sarà protagonista? Ecco cosa sappiamo

La prima cosa da chiarire è che Disney non ha ancora confermato ufficialmente Sora come protagonista della serie. L’eroe del Keyblade resta però il candidato più naturale: l’intera saga principale di Kingdom Hearts ruota attorno alle sue avventure insieme a Paperino e Pippo. Anche la presenza di Sora nell’immaginario promozionale e il coinvolgimento diretto di Nomura rendono difficile pensare a un anime completamente scollegato dal personaggio.

Attenzione, però: Disney parla espressamente di una storia inedita e di una reinterpretazione dell’avventura originale. Questo significa che la serie potrebbe raccontare eventi mai visti nei videogiochi oppure introdurre nuovi personaggi accanto a quelli già conosciuti. Un altro interrogativo riguarda la definizione di “anime”. È stata proprio Disney a utilizzare ufficialmente questa parola per descrivere il progetto. Non è stato però ancora annunciato lo studio d’animazione che realizzerà la serie. Di conseguenza non possiamo ancora affermare che si tratterà di una produzione interamente giapponese nel senso tradizionale del termine. Di sicuro ci sarà una forte componente nipponica, considerando il ruolo di Square Enix e soprattutto di Tetsuya Nomura nello sviluppo creativo.

Sul fronte Disney, invece, le possibilità di rivedere personaggi celebri sono altissime. L’unione tra gli eroi originali di Square Enix e i mondi Disney costituisce infatti l’essenza stessa del franchise. Topolino, Paperino e Pippo sono tra i personaggi simbolo della saga, mentre nei giochi Sora ha attraversato universi ispirati ad Aladdin, Hercules, Frozen, Toy Story, Pirati dei Caraibi e moltissimi altri titoli. Disney, tuttavia, non ha ancora pubblicato l’elenco dei mondi o dei personaggi che compariranno nella serie. Ancora più interessante è il discorso relativo a Final Fantasy. Cloud, Sephiroth, Squall Leonhart, Aerith, Yuffie e altri personaggi della saga Square Enix sono apparsi nel corso della storia di Kingdom Hearts, ma negli ultimi capitoli il loro ruolo si è notevolmente ridotto. Per questo, almeno per ora, non esiste alcuna conferma ufficiale della loro presenza nell’anime.

Il coinvolgimento di Square Enix lascia certamente aperta la porta, ma parlare già di Cloud o Sephiroth nella serie sarebbe prematuro. La sensazione è che sia la casa di Topolino che quella di Final Fantasy vogliano conservare proprio questi dettagli per i prossimi annunci. E l’attesa potrebbe essere ancora lunga: non sono stati comunicati né numero degli episodi né cast vocale né data di debutto. Una cosa però ormai è certa: dopo oltre vent’anni di videogiochi, Kingdom Hearts sta finalmente per affrontare una delle trasformazioni più importanti della sua storia. E se l’anime riuscirà davvero a riunire Sora, Topolino e magari persino Squall e Cid, Disney+ potrebbe ritrovarsi tra le mani una delle serie animate più curiose e attese dei prossimi anni.

FONTI:

The Walt Disney Company

Guida di Kingdom Hearts

Square Enix