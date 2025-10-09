Il Paradiso delle signore anticipazioni 9 ottobre 2025: la rivelazione di Odile turba Rosa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 9 ottobre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà? Per poter comprare le quote di Salvo della caffetteria Ciro dovrà chiedere alla banca un prestito. Intanto Margherita Hack inviterà le veneri ad andare con lei all’Osservatorio Astronomico di Brera per vedere l’eclissi di Luna. Saranno tutte entusiaste, Caterina però dovrà chiedere il permesso al padre per andare.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9 ottobre 2025: l’idea di Ettore sorprende Odile

Ispirato dall’eclissi Ettore avrà un’idea e la comunicherà a Umberto, c’entra la Galleria Milano Moda, Odile apparirà alquanto sorpresa. Nel frattempo Di Meo dovrà mettere Enrico in contatto con il chirurgo svizzero per risolvere il suo problema.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che la novità che la madre le ha comunicato in merito al possibile trasferimento nell’attico manderà Odile in confusione. La donna chiederà un consiglio a Rosa e lei dovrà far finta che la cosa non la turbi.