Il Paradiso delle signore anticipazioni 8 ottobre 2025: Odile sconvolta, Tancredi e Rosa a cena insieme

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 8 ottobre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà? Adelaide lascerà Umberto e Odile senza parole quando rivelerà che Marcello le ha proposto di andare a vivere in un attico dopo il matrimonio. La contessa ha deciso di andarlo a vedere e la figlia sarà molto turbata dalla possibilità che la madre lasci villa Guarnieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8 ottobre 2025: Ciro acquista le quote di Salvo?

La presenza di Johnny farà non poco incuriosire Irene, anche se lei cercherà di non darlo a vedere. Salvo dovrà fare i conti con un imprevisto prima del trasferimento in Liguria. La cosa potrebbe avere un risvolto positivo per Ciro, infatti avrà la possibilità di comprare le quote di Amato della caffetteria.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che dopo l’intervista al Paradiso Margherita Hack proporrà a Rosa e Tancredi di cenare insieme. I due non si sono più frequentati e sarà l’occasione per trascorrere insieme una serata.