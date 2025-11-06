Il Paradiso delle Signore anticipazioni 6 novembre 2025: Marcello lascia il lavoro, per la Contessa non basta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 6 novembre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Agata apparirà alquanto turbata a causa delle notizie passate in radio sull’alluvione di Firenze, anche lei vorrebbe aiutare in una situazione così delicata.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 novembre 2025: Enrico parla con Di Meo, Barbieri lascia il lavoro

Mimmo racconterà a Ciro e a Johnny di aver visto alcuni colleghi che partivano per recarsi nelle zone colpite per portare aiuto. Nel frattempo Enrico sarà molto sorpreso dal fatto che la sua madre improvvisamente sembra essere guarita. Il medico ne parlerà con Di Meo e gli dirà di volersi mettere alla prova.

Dopo quello che è successo con Adelaide al Paradiso Marcello prenderà un’importante e inaspettata decisione, quale? Consegnerà le sue dimissioni. Barbieri però chiederà a Roberto di lasciare Rosa fuori da questa storia e di permetterle di restare al suo posto di lavoro. La Contessa però vuole che anche lei vada via e per soddisfare il suo desiderio di vendetta sarà necessario l’aiuto di Umberto.