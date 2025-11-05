Il Paradiso delle Signore anticipazioni 5 novembre 2025: Tancredi aiuta Adelaide a vendicarsi?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 5 novembre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? A Firenze c’è stata l’alluvione e la notizia verrà annunciata alla radio. A causa del maltempo in città gli spostamenti saranno complicati ma Barbara Musso riuscirà a presentarsi al Paradiso.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 5 novembre 2025: Rosa racconta le ultime novità alle sue amiche

Barbara è una ragazza che ha risposto all’annuncio di Irene, quello per la ricerca di una nuova Venere. Nel frattempo ci sarà un casuale incontro tra Mario e Roberto, il secondo sistemerà alcuni dettagli in merito alla possibilità di contribuire con il Paradiso agli aiuti in partenza per le zone che sono state colpite dall’alluvione.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Adelaide continuerà ad escogitare il suo piano di vendetta contro Marcello e la sua nuova fidanzata. La Contessa chiederà a Tancredi di essere suo complice, nel frattempo Rosa parlerà della sua storia d’amore con Marcello con le sue amiche.