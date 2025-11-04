Il Paradiso delle Signore anticipazioni 4 novembre 2025: Adelaide vuole far licenziare Rosa e Marcello

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 4 novembre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Adelaide continuerà ad essere furiosa e penserà ad un modo per vendicarsi, cosa farà? Chiederà a Roberto di licenziare sia Marcello che Rosa. Al Paradiso non ci sarà un clima sereno e non sarà semplice lavorare in questo modo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4 novembre 2025: Marcello e Rosa non temono l’ira della Contessa

Di Meo scoprirà che Enrico non sta rispettando le istruzioni che gli aveva dato e che per risolvere il problema alla mano sta seguendo la terapia. Irene intanto dovrà riuscire a trovare una nuova Venere e Johnny si offrirà di aiutarla.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Barbieri è certo che la Contessa fin quando non avrà ottenuto la sua vendetta non si fermerà. Però, ora che stanno finalmente insieme e che possono godersi il loro amore lui e Rosa sono pronti ad affrontare qualunque difficoltà.