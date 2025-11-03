Il Paradiso delle Signore anticipazioni 3 novembre 2025: Adelaide furiosa, Odile affronta Rosa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 3 novembre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel primo episodio settimanale? Adelaide sarà furiosa dopo aver scoperto che Barbieri l’ha lasciata perché è innamorato di Rosa. Umberto proverà a calmarla ma sarà del tutto inutile.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 3 novembre 2025: Odile scopre la verità e affronta Rosa

Dopo aver letto la lettera della zia Sandra Irene rifletterà molto sulla sua vita sentimentale perché con le sue parole la donna è riuscita a toccare un suo punto debole. Intanto Mario e Roberto si incontrato e davanti a Caterina si stringono la mano.

Caterina non è a conoscenza di ciò che è accaduto tra loro in passato. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che la Contessa rivelerà alla figlia il vero motivo della rottura con Marcello. Visibilmente delusa Odile deciderà di affrontare Rosa.