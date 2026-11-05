Meteo

Meteo, dove pioverà nel weekend? Anche in Puglia

Redazione5 Novembre 2026
photo of body of water and droplets
Photo by Alex Dukhanov on Unsplash
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Meteo, dove pioverà nel weekend? Anche in Puglia

Tra sabato e domenica (ma anche dalla serata di venerdì) torna il maltempo sull’Italia ed anche questa volta toccherà alla Puglia.

Nella giornata di sabato il maltempo colpirà tutta la Puglia, ma soprattutto barese, tarantino e basso Salento.

Domenica mattina i rovesci continueranno a colpire la Puglia, ma i fenomeni si allontaneranno verso Levante.

Redazione5 Novembre 2026