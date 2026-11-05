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Meteo, dove pioverà nel weekend? Anche in Puglia
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Meteo, dove pioverà nel weekend? Anche in Puglia
Tra sabato e domenica (ma anche dalla serata di venerdì) torna il maltempo sull’Italia ed anche questa volta toccherà alla Puglia.
Nella giornata di sabato il maltempo colpirà tutta la Puglia, ma soprattutto barese, tarantino e basso Salento.
Domenica mattina i rovesci continueranno a colpire la Puglia, ma i fenomeni si allontaneranno verso Levante.