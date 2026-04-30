Gianmarco Steri compie 30 anni, la speciale dedica di Martina De Ioannon: “Sono dove voglio essere”

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Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, oggi l’ex tronista di Uomini e Donne spegne trenta candeline e la fidanzata gli ha dedicato parole speciali sui social.

Il loro percorso nel dating show non si era concluso con un lieto fine, lei infatti aveva scelto Ciro Solimeno ma quando i due si sono detti addio l’ex tronista ha rivisto la sua non scelta ed è subito scattata la scintilla. Entrambi rivedendosi hanno capito che i loro sentimenti non si erano mai spenti e da quel momento non si sono più separati.

Dedica speciale di Martina De Ioannon per Gianmarco Steri: cosa ha detto al fidanzato per il suo 30esimo compleanno

Oggi gli ex volti di Uomini e Donne sono più innamorati e complici che mai, sono andati a convivere e spesso si dedicano parole piene d’amore sui social. Per il compleanno del fidanzato l’ex tronista ha pubblicato un set di scatti di coppia e ha aggiunto una speciale dedica.

A Gianmarco Steri ha detto che averlo conosciuto un anno e mezzo fa è stato bellissimo, ma è stato ancora più bello rendersi conto di non poter fare a meno di lui rivedendolo. Martina De Ioannon ha aggiunto: “Oggi più che mai sono dove voglio essere, finalmente ti guardo e mi riconosco. Buon compleanno amore mio, ti auguro di essere felice sempre e di realizzare tutti i tuoi obiettivi”.