Il Paradiso delle signore anticipazioni 29 aprile 2025: Anita in pericolo, Marcello ha scoperto la verità

Cosa succederà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 29 aprile 2025? Come sempre tanti saranno i colpi di scena e le novità che terranno moltissimi telespettatori incollati al televisore, curiosi di assistere alle interessanti vicende dei protagonisti.

La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan. Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà? Dopo le tensioni che ci sono state nel loro rapporto Marta cercherà di recuperare con Anita e senza dire nulla ad Enrico deciderà di portarla ad una festa alla casa-famiglia. A quanto pare qualcosa andrà storto e la Guarnieri metterà la bambina in pericolo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 29 aprile 2025: Rita ha confessato tutta la verità a Marcello

Marcello si era recato a Torino per avere un confronto con Rita, durante il quale lei ha confessato tutta la verità. L’ex commessa ha infatti ammesso di aver agito per conto di Tancredi, lui l’aveva ingaggiata per rubare il modello dell’iconico capo di Botteri.

Intanto, Odile sui rotocalchi vedrà le foto che ritraggono Matteo insieme all’attrice Marina Valli e non potrà fare a meno di provare una sensazione di fastidio. Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Guido si recherà dalla Sant’Eramo per confessarle l’amore che prova per lei.