Il Paradiso delle signore anticipazioni 24 aprile 2025: Giulia e Lucia parlano di Rita, Odile sente tutto

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 24 aprile 2025? Come sempre tanti saranno i colpi di scena e le novità che terranno moltissimi telespettatori incollati al televisore, curiosi di assistere alle interessanti vicende dei protagonisti.

La soap opera viene trasmessa alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan. Quello di oggi sarà l’ultimo appuntamento settimanale, domani infatti non andrà in onda in occasione della Festa della Liberazione. Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà? Agata scoprirà che Carmelo ha imposto al figlio di chiedere il trasferimento in Sicilia, lei però non sarebbe felice se Mimmo lasciasse Milano. Il ragazzo, dopo aver riflettuto, prenderà una decisione definitiva che riguarda il suo futuro, quindi affronterà il padre.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 24 aprile 2025: Adelaide si fa intervistare da Rosa

Altri colpi di scena lasceranno i fan della soap opera senza parole. Gli spoiler rivelano che Odile ascolterà casualmente una compromettente conversazione tra Lucia Giorgi e Giulia Furlan inerente a Rita. Intanto Marcello metterà in atto un piano per scoprire se a dare il bozzetto alla GMM dell’iconico abito di Botteri sia stata la ragazza.

Adelaide accoglierà la proposta di Tancredi e si farà intervistare da Rosa, quest’ultima sarà costretta a nascondere il disagio che inevitabilmente proverà non appena la Contessa parlerà della sua storia d’amore con Marcello. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore svelano che i criminali che stanno cercando Enrico per impedirgli di testimoniare al processo scopriranno dove abita Marta.