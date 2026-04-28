Malore per Valeria Marini al GF Vip, nella casa ha vomitato: “C’era qualcosa sopra la mela”

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Nelle scorse ore Valeria Marini ha dovuto fare i conti con un malore al Grande Fratello Vip a poche ore dal suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani.

Cosa è successo? Durante il pomeriggio ha iniziato a sentirsi poco bene, a Paola Caruso ha detto che aveva la nausea. Mentre ne stava parlando con alcuni gieffini in giardino è dovuta correre in bagno perché il malessere è peggiorato e ha iniziato a vomitare. In molti si sono preoccupati per lei e sono corsi ad aiutarla, hanno anche temuto che potesse avere un virus preso prima di entrare al Grande Fratello Vip.

Valeria Marini si è sentita male al Grande Fratello Vip: la gieffina ha dato la colpa alla mela

I concorrenti del reality hanno igienizzato la casa dopo che la showgirl si è sentita male, hanno avuto paura che potesse trattarsi di un virus, per evitare di stare a contatto con lei Paola e Alessandra hanno dormito nel monolocale.

Nelle scorse ore Valeria Marini in merito al malore ha detto: “Come sto? Insomma. Secondo me era la mela, c’era qualcosa sopra. Io non ho mangiato tanto, mi sento che è stata quella, c’era qualcosa di strano“. Adriana Volpe invece pensa che probabilmente non è riuscita a digerire il pranzo perché era pesante rispetto a quello che solitamente mangia.