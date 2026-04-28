Malore per Valeria Marini al GF Vip, nella casa ha vomitato: “C’era qualcosa sopra la mela”
Valeria Marini si è sentita male al Grande Fratello Vip: la gieffina ha dato la colpa alla mela, cosa ha detto nella casa.
Nelle scorse ore Valeria Marini ha dovuto fare i conti con un malore al Grande Fratello Vip a poche ore dal suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani.
Cosa è successo? Durante il pomeriggio ha iniziato a sentirsi poco bene, a Paola Caruso ha detto che aveva la nausea. Mentre ne stava parlando con alcuni gieffini in giardino è dovuta correre in bagno perché il malessere è peggiorato e ha iniziato a vomitare. In molti si sono preoccupati per lei e sono corsi ad aiutarla, hanno anche temuto che potesse avere un virus preso prima di entrare al Grande Fratello Vip.
Valeria Marini si è sentita male al Grande Fratello Vip: la gieffina ha dato la colpa alla mela
I concorrenti del reality hanno igienizzato la casa dopo che la showgirl si è sentita male, hanno avuto paura che potesse trattarsi di un virus, per evitare di stare a contatto con lei Paola e Alessandra hanno dormito nel monolocale.
Nelle scorse ore Valeria Marini in merito al malore ha detto: “Come sto? Insomma. Secondo me era la mela, c’era qualcosa sopra. Io non ho mangiato tanto, mi sento che è stata quella, c’era qualcosa di strano“. Adriana Volpe invece pensa che probabilmente non è riuscita a digerire il pranzo perché era pesante rispetto a quello che solitamente mangia.