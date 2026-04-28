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Malore per Valeria Marini al GF Vip, nella casa ha vomitato: “C’era qualcosa sopra la mela”

Valeria Marini si è sentita male al Grande Fratello Vip: la gieffina ha dato la colpa alla mela, cosa ha detto nella casa.

Sara Fonte28 Aprile 2026
Malore per Valeria Marini al GF Vip, nella casa ha vomitato
Valeria Marini (Screen Mediaset Infinity)
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Nelle scorse ore Valeria Marini ha dovuto fare i conti con un malore al Grande Fratello Vip a poche ore dal suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani.

Cosa è successo? Durante il pomeriggio ha iniziato a sentirsi poco bene, a Paola Caruso ha detto che aveva la nausea. Mentre ne stava parlando con alcuni gieffini in giardino è dovuta correre in bagno perché il malessere è peggiorato e ha iniziato a vomitare. In molti si sono preoccupati per lei e sono corsi ad aiutarla, hanno anche temuto che potesse avere un virus preso prima di entrare al Grande Fratello Vip.

Valeria Marini si è sentita male al Grande Fratello Vip: la gieffina ha dato la colpa alla mela

I concorrenti del reality hanno igienizzato la casa dopo che la showgirl si è sentita male, hanno avuto paura che potesse trattarsi di un virus, per evitare di stare a contatto con lei Paola e Alessandra hanno dormito nel monolocale.

Nelle scorse ore Valeria Marini in merito al malore ha detto: “Come sto? Insomma. Secondo me era la mela, c’era qualcosa sopra. Io non ho mangiato tanto, mi sento che è stata quella, c’era qualcosa di strano“. Adriana Volpe invece pensa che probabilmente non è riuscita a digerire il pranzo perché era pesante rispetto a quello che solitamente mangia.

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Sara Fonte28 Aprile 2026