Il Paradiso delle Signore anticipazioni 26 novembre 2025: problemi per Botteri, Rosa decide di…
Johnny risolve un problema, Rosa prende una decisione Cosa succederà oggi, 26 novembre 2025, nella puntata de Il Paradiso delle Signore.
Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 26 novembre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.
Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Fulvio riceverà una notizia che riguarda Mario, cioè che arriverà a breve. Nel frattempo Agata darà un consiglio a Caterina su come accoglierlo.
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 26 novembre 2025: Johnny risolve un problema, Rosa prende una decisione
Al Paradiso un piccolo disguido creerà un po’ di panico, Johnny però sarà pronto a dare una mano per risolvere il problema. Nel frattempo Enrico penserà ad organizzare una sorpresa per i bambini della casa-famiglia. Quale? Una partita di calcio con Helenio Herrera che si svolgerà in piazzetta.
Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Botteri dovrà fare i conti con un’emergenza familiare che spetterà a lui risolvere. Intanto Rosa deciderà di andare a vivere a casa di Marcello dopo che lui le ha chiesto di sposarlo.