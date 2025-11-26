SerieTVSpettacolo Italia

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 26 novembre 2025: problemi per Botteri, Rosa decide di…

Johnny risolve un problema, Rosa prende una decisione Cosa succederà oggi, 26 novembre 2025, nella puntata de Il Paradiso delle Signore.

Sara Fonte26 Novembre 2025
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 26 novembre 2025
Rosa de Il Paradiso delle Signore (Screen Raiplay)
Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 26 novembre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Fulvio riceverà una notizia che riguarda Mario, cioè che arriverà a breve. Nel frattempo Agata darà un consiglio a Caterina su come accoglierlo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 26 novembre 2025: Johnny risolve un problema, Rosa prende una decisione

Al Paradiso un piccolo disguido creerà un po’ di panico, Johnny però sarà pronto a dare una mano per risolvere il problema. Nel frattempo Enrico penserà ad organizzare una sorpresa per i bambini della casa-famiglia. Quale? Una partita di calcio con Helenio Herrera che si svolgerà in piazzetta.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Botteri dovrà fare i conti con un’emergenza familiare che spetterà a lui risolvere. Intanto Rosa deciderà di andare a vivere a casa di Marcello dopo che lui le ha chiesto di sposarlo.

