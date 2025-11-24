Il Paradiso delle Signore anticipazioni 24 novembre 2025: Rosa svela la novità alle amiche, intanto Marina…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 24 novembre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel primo episodio settimanale? Marcello ha stupito Rosa chiedendole di sposarlo, lei racconterà la novità a Delia e Irene. Intanto l’allenatore dell’Inter Helenio Herrera si presenterà al Paradiso e Roberta avrà subito un’idea per sfruttare la situazione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 24 novembre 2025: Marina rivela un’importante novità a Matteo

Odile continuerà a farsi sedurre con l’inganno da Ettore, non può certo immaginare che si tratta solo di una trappola. Nel frattempo Johnny e Fulvio riscoprono la ciclofficina, realizzata da Armando e rimasta inutilizzata dopo che Alfredo è andato via.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che per il futuro di Matteo potrebbero esserci grandi novità. Marina infatti gli dirà che il loro film potrebbe finire sugli schermi americani. Irene, invece, deciderà di accettare l’invito di Cesare di andare insieme al cinema.