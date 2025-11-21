Il Paradiso delle Signore anticipazioni 21 novembre 2025: Marcello cambia idea, Rosa riceve una proposta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 21 novembre 2025? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Marcello all’inizio aveva provato fastidio per il gesto di Rosa, dopo aver riflettuto però le dirà che accetterà il prestito della banca ottenuto grazie all’aiuto di Tancredi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 21 novembre 2025: Ettore ha un piano, Irene fa una scoperta

Agata racconterà alle Veneri il gesto che Johnny ha fatto nei confronti di Mimmo, Barbara invece racconterà come si sono conosciuti. Intanto Ettore metterà in atto il suo piano e farà un’insolita proposta per la nuova collezione della GMM.

Fulvio consegnerà una lettera di Mario a Roberto, correndo il rischio di far sapere a Rinaldi che hanno una relazione. Irene farà una scoperta piacevole al Circolo in occasione del debutto di Chiara Brgnoli. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che all’evento parteciperanno anche Marcello e Rosa, la Camilli riceverò un’inaspettata proposta.