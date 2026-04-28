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Miriam Ventura lascia la Lega ed aderisce al Popolo della Famiglia come Coordinatrice per Foggia e provincia – “Scelgo la coerenza. A Foggia serve una politica che rappresenti le famiglie e non le lasci nel silenzio dell’indifferenza”.

Foggia, 28 aprile 2026 – Miriam Ventura annuncia la sua uscita da Lega Salvini Premier e l’adesione al Popolo della Famiglia, con l’incarico di Coordinatrice per Foggia e provincia.

Una decisione che la stessa definisce chiara e ponderata: “È una scelta politica netta e meditata. Ringrazio la Lega per il percorso condiviso”. Poi spiega le ragioni alla base del suo passaggio: “Oggi decido di concentrare ogni energia e impegno su una priorità che sento irrinunciabile: rimettere al centro le necessità concrete delle famiglie di Foggia e della provincia”.

Nel suo intervento, Ventura sottolinea anche il ruolo centrale della famiglia nel dibattito politico: “La famiglia, da sempre considerata il motore e il pilastro di una comunità, non può essere più relegata a uno dei temi, ma deve essere il tema quotidiano dell’agenda politica”.

Entrando nel merito dei valori che guidano la sua scelta, aggiunge: “Credo fortemente nei valori cristiani, nella difesa della vita dal concepimento alla morte naturale, nella centralità del ruolo della mamma e del papà, nella libertà educativa dei genitori”. E ribadisce: “Sono convinta che senza famiglie forti non ci sia futuro, e che senza figli non ci sia Foggia”.

Consapevole delle possibili reazioni politiche, Ventura non nasconde le difficoltà della scelta: “So che lasciare un partito di governo per un partito identitario attirerà critiche e commenti denigratori. Li metto in conto”. Ma chiarisce la sua posizione: “La politica, per me, non è stare dove conviene. È stare dove serve. E oggi serve una voce che parli chiaro su famiglia, natalità, disabilità, senza mediazioni al ribasso”.

Nel nuovo ruolo di Coordinatrice provinciale del Popolo della Famiglia, Ventura annuncia quindi una linea operativa precisa, spiegando che “lavoreremo su piani d’azione ben precisi e misurabili”.

Sul tema della disabilità, evidenzia: “Istituzione di un tavolo permanente in ogni Comune della provincia per sbloccare i fondi sul ‘dopo di noi’. Istituzione del garante per la disabilità in tutta la provincia. Progetto per il primo parco inclusivo della provincia di Foggia. Sportello unico per le famiglie con figli disabili”.

Per quanto riguarda natalità e sostegno alle famiglie, prosegue: “Asili nido comunali a tariffa simbolica per i redditi bassi. Potenziamento dei consultori familiari pubblici per offrire aiuti concreti alle donne in gravidanza: casa, lavoro, sostegno psicologico. Introduzione del quoziente familiare negli atti comunali”.

E ancora: “Istituzione della prima consulta per la sicurezza della donna all’interno delle mura domestiche. Sostegno economico agli orfani di femminicidio. Sostegno ai padri separati in gravi condizioni di precarietà. Reddito di maternità”.

Infine, sul piano educativo, conclude: “Patto tra scuola e famiglie per la centralità dei genitori nelle scelte educative. Contrasto a ogni progetto ideologico calato dall’alto senza il consenso delle famiglie”.

In chiusura, Ventura rivendica il senso del proprio impegno: “Il mio impegno politico sarà uno strumento in più, più forte, per dare voce a chi non ce l’ha”.

Un messaggio che si rafforza anche sul piano politico e identitario: “L’unione fa la forza. E l’unione delle famiglie di Capitanata, da oggi, ha una casa politica che non arretra di un millimetro sui principi e non si ferma davanti agli ostacoli”.

Infine, una replica preventiva alle critiche: “A chi ci attaccherà rispondo fin da ora: quando difendi un bambino, una madre, un padre, un disabile, non hai paura dei commenti. Hai paura solo di non aver fatto abbastanza”.

E conclude con una linea operativa chiara: “Da domani il Popolo della Famiglia sarà sul territorio. Parola d’ordine: fatti, non chiacchiere”.

Miriam Ventura

Coordinatrice Popolo della Famiglia – Foggia e provincia