Politica Manfredonia
Manfredonia, Consiglio Comunale live dalle ore 15
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Manfredonia, Consiglio Comunale live dalle ore 15
Link alla diretta streaming: https://youtu.be/3JKdYnNl_R8
Ordine del giorno
- APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 FEBBRAIO E 06 MARZO 2026 – ART. 65 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE;
- DELIBERAZIONE C.C. N. 41 DEL 29.07.2025 RELATIVA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI D’INTERVENTO EX ART. 4 L.R. 36/2023. ESAME OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI. APPROVAZIONE;
- PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – APPROVAZIONE;
- RATIFICA DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 13/03/2026 AD OGGETTO BILANCIO 2026-2028 – VARIAZIONE URGENTE ART. 175, COMMA 4 D. LGS 267/2000;
- RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, 1 COMMA, LETT. A) DEL D. LGS. DEL 18.08.2000, N. 267, GIUDIZIO CAVE FOGLIA S. R. L., ORDINANZA ESECUTIVA DEL T. A. R. PER LA PUGLIA – BARI N. 1062/2024;
- RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, 1 COMMA, LETT. A) DEL D. LGS. DEL 18.08.2000, N. 267, AGENZIA DELLE ENTRATE E AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZE;
- MOZIONE DEI CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA AD OGGETTO DIRITTI DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI: SALARIO MINIMO COMUNALE, PARITÀ RETRIBUTIVA TRA I GENERI CONTRASTO AL SUBAPPALTO A CASCATA E PER LA GARANZIA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO NEGLI APPALTI PUBBLICI;
- MOZIONE DEL CONSIGLIERE DE LUCA ALFREDO AD OGGETTO DISEGNO DI LEGGE CONSENSO.