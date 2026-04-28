Politica Manfredonia

Manfredonia, Consiglio Comunale live dalle ore 15

Redazione28 Aprile 2026
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Manfredonia, Consiglio Comunale live dalle ore 15

Link alla diretta streaminghttps://youtu.be/3JKdYnNl_R8

Ordine del giorno

  1. APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 FEBBRAIO E 06 MARZO 2026 – ART. 65 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE;
  2. DELIBERAZIONE C.C. N. 41 DEL 29.07.2025 RELATIVA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI D’INTERVENTO EX ART. 4 L.R. 36/2023. ESAME OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI. APPROVAZIONE;
  3. PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE – APPROVAZIONE;
  4. RATIFICA DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 13/03/2026 AD OGGETTO BILANCIO 2026-2028 – VARIAZIONE URGENTE ART. 175, COMMA 4 D. LGS 267/2000;
  5. RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, 1 COMMA, LETT. A) DEL D. LGS. DEL 18.08.2000, N.  267, GIUDIZIO CAVE FOGLIA S. R. L., ORDINANZA ESECUTIVA DEL T. A. R. PER LA PUGLIA – BARI N. 1062/2024;
  6. RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, ART. N. 194, 1   COMMA, LETT. A) DEL D. LGS. DEL 18.08.2000, N. 267, AGENZIA DELLE   ENTRATE    E AGENZIA   DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZE;
  7. MOZIONE DEI CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA AD OGGETTO DIRITTI DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI: SALARIO MINIMO COMUNALE, PARITÀ RETRIBUTIVA TRA I GENERI CONTRASTO AL SUBAPPALTO A CASCATA E PER LA GARANZIA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO NEGLI APPALTI PUBBLICI;
  8. MOZIONE DEL CONSIGLIERE DE LUCA ALFREDO AD OGGETTO DISEGNO DI LEGGE CONSENSO.
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Redazione28 Aprile 2026