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“Cammini che si incontrano” alla Casa della Carità di Manfredonia

Incontro, ascolto e condivisione per riflettere sul valore dell’accoglienza e sulle responsabilità di una comunità che sceglie di non voltarsi dall’altra parte. È questo il senso di “Cammini che si incontrano”, la serata promossa dalla Caritas diocesana insieme alla Consulta delle Aggregazioni Laicali.

L’appuntamento è per il 30 aprile presso la Casa della Carità di Manfredonia, luogo che torna ad essere segno concreto di attenzione verso le persone più fragili. Interverranno don Luciano Vergura, direttore della Caritas diocesana, e Maria Palmieri, fotografa e impegnata nell’ambito dell’advocacy sociale. Modera Franco Ciuffreda, delegato episcopale per il laicato.

La serata sarà anche occasione per passare dalle parole ai gesti: alle ore 21.00 è previsto un momento conviviale, con un buffet curato dagli ospiti della Casa della Carità insieme a Extroversi, segno autentico di incontro e condivisione.

Un invito aperto a tutti per conoscere, ascoltare e lasciarsi coinvolgere in un’esperienza che parla di dignità, relazioni e comunità.